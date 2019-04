© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Philippe Coutinho potrebbe essere lontano dal Barcellona. Come riporta Il Daily Mail le pretendenti di certo non mancano: sulle tracce dell'ex Liverpool infatti ci sono PSG e Manchester United. I due club - si legge - hanno già avviato i primi contatti con il Barça per il talento brasiliano.