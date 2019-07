© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Philippe Coutinho non lascerà il Barcellona in questa finestra di mercato. L'indiscrezione arriva direttamente dal Liverpool Echo: secondo quanto riportato dal tabloid inglese, il giocatore non se ne andrà dalla Spagna, nonostante le voci di mercato che lo hanno accostato al Paris Saint-Germain. Al momento i catalani non venderanno nessuno, ma ovviamente il tutto verrà rivisto in caso di eventuale arrivo di Neymar.