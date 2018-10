Barcellona, Coutinho: "Siamo tranquilli anche se non vinciamo da 4 gare"

© foto di J.M.Colomo

"Non sono preoccupato per questo inizio di stagione, in Liga siamo ben posizionati in classifica ed in Champions League abbiamo iniziato bene". Queste le parole di Coutinho che, intervistato dai media spagnoli, si è detto tranquillo nonostante il momento non esaltante del Barcellona: "E' vero, non è normale per noi non vincere per quattro gare di fila. Ma è solo l'inizio di una lunga stagione che porterà a tante cose".