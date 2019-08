Barcellona, cresce la fiducia per Neymar: prossima settimana decisiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Barcellona e Real Madrid sono pronte a sfidarsi colpo su colpo per strappare Neymar al Paris Saint-Germain. Come riporta RAC1, in casa blaugrana cresce ora dopo ora la fiducia circa il grande ritorno dell'attaccante brasiliano. Valverde ha già dato il suo benestare, così come la dirigenza, e la prossima settimana i blaugrana lanceranno così l'offensiva finale per provare a chiudere l'operazione col PSG.