Barcellona, da Griezmann a Lenglet: la lista della spesa di Valverde

Il grande obiettivo del Barcellona per la prossima stagione si chiama Antoine Griezmann. Tanto che con l'attaccante dell'Atletico Madrid, si sussurra, i blaugrana avrebbero già trovato un accordo per un quinquennale da quindici milioni all'anno. La questione cartellino è un falso problema, perché il Barça è pronto a pagare la clausola rescissoria (200 milioni fino al 1° luglio, 100 dopo). Resta semmai da convincere completamente il giocatore. Uscito dal Wanda Metropolitano in lacrime dopo i fischi ricevuti dai suoi tifosi nella gara di domenica contro l'Eibar, Griezmann aveva inizialmente deciso infatti di proseguire la sua avventura coi colchoneros. Una decisione già comunicata alla società qualche ora prima del match, che adesso però potrebbe cambiare.

Gli altri obiettivi? Clement Lenglet del Siviglia e Arthur del Gremio. Il giovane difensore francese, portato in Andalusia da Monchi, sogna il grande salto in carriera ed è ambito anche dalle big italiane, anche se i blaugrana sembrano avere una corsia preferenziale. Per il centrocampista brasiliano, invece, l'intesa è già stata trovata per gennaio, ma Valverde potrebbe decidere di anticipare i tempi e provare a portare il classe '96 ai suoi ordini già in estate.