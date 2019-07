Barcellona, dal Brasile: domani incontro con il padre di Neymar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal sito brasiliano Esporte Interativo, nella giornata di domani, il padre di Neymar in compagnia del legale di famiglia, saranno a Barcellona per parlare con André Cury, dirigente del club blaugrana, per un potenziale ritorno di O Ney in Spagna. Il giocatore spinge per questa soluzione e per lasciare il PSG e domani la trattativa potrebbe iniziare ufficialmente dopo questo primo colloquio esplorativo.