© foto di J.M.Colomo

In casa Barcellona regna l'ottimismo in merito alla presenza di Leo Messi nel Clasico di mercoledì sera. L'argentino ha accusato qualche problema fisico contro il Valencia e oggi non si è allenato col gruppo, ma secondo Sport si tratta solo di una precauzione presa dal club. L'allenamento di domani sarà comunque decisivo, ma da casa blaugrana come detto filtra ottimismo in merito alla presenza della Pulce.