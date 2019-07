Barcellona, dal mercato in uscita arriveranno 135 milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona vuole Neymar, ma i blaugrana si stanno muovendo anche in uscita. Il quotidiano spagnolo Sport ha cercato di fare il punto sulla situazione per quanto riguarda il club catalano. La prossima cessione di Malcom (ormai ad un passo dallo Zenit, ndr), di Cillessen e di André Gomes hanno portato nelle casse ben 100 milioni: considerando anche le cessioni minori, come quella di Denis Suarez, porteranno un bel budget da poter investire nuovamente sul mercato.