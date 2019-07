Barcellona, De Jong arriva giovedì e sarà presentato venerdì

L'acquisto di Frenkie de Jong da parte del Barcellona è cosa fatta, con l'accordo già firmato a gennaio, e nel capoluogo catalano continua a crescere l'attesa per vedere il giovanissimo talento olandese del centrocampo in maglia blaugrana. Mundo Deportivo informa che l'ormai ex calciatore dell'Ajax farà il suo arrivo in città nel pomeriggio di giovedì, mentre la conferenza stampa di presentazione è fissata per il giorno dopo, alle ore 18.