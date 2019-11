Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Borussia Dortmund valida per lo stesso Gruppo di Champions League dell'Inter: "E' molto importante vincere domani perché ci permetterebbe di passare come primi. Se ho qualche rimpianto per aver scelto il Barcellona? Nessuno. Sono molto felice qui. Mi diverto molto e sto imparando tanto da tutti. La cosa più complicata è imparare la lingua, posso fare di più in questo caso. Il Pallone d'Oro? Io dico sempre Messi. E' il migliore del mondo e sta giocando una stagione strepitosa. Deve vincerlo lui, è il migliore senza dubbio".