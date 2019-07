In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, il nuovo giocatore del Barcellona Frenkie de Jong ha parlato di alcuni suoi compagni e del caso Neymar: "Griezmann? Antoine è un grande giocatore, nuovo come me e un bravissimo ragazzo. Abbiamo parlato in questi giorni. Rakitic? Abbiamo parlato di molte cose. Penso che sia un grande giocatore, lo stimo molto, ha dato molto a questo club e ha fatto grandi cose nella sua carriera, è un esempio per me. Non ho intenzione di dire che vengo a giocare nella sua posizione, non mi interessa la posizione, voglio giocare e non mi interessa dove. Messi? Per me, Messi è il miglior giocatore al mondo e lo guardo sin da bambino. Neymar? Non spetta a me prendere la decisione di prenderlo o meno, ma se devo parlare di Neymar come giocatore, mi è piaciuto molto guardarlo giocare. È uno dei migliori al mondo e ovviamente sarei felice se venissi al Barça".