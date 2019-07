Il suo acquisto era già stato ufficializzato diversi mesi fa, oggi è arrivato il momento della presentazione ufficiale. Frenkie de Jong ha parlato per la prima volta da giocatore del Barcellona: "Sono molto contento di essere qui, da bambino sognavo il Barcellona. La filosofia è simile a quella dell'Ajax, mi divertirò. Spero di fare bene come i miei predecessori olandesi. Messi? Sono felice di poter giocare con lui, l'ho sempre seguito. Lo vedrò come un compagno di squadra, non come un idolo. ".

