Barcellona, De Jong: "Vorrei giocare da titolare gran parte delle gare"

Frenkie de Jong ha parlato a Barça TV delle sue prospettive come nuovo centrocampista del Barcellona: "Vorrei giocare la maggior parte delle partite da titolare. Penso che sia questo che desidera qualsiasi giocatore, e io non sono diverso. Dovrò lavorare molto in allenamento perché ciò accada. Ho scelto il Barcellona perché è sempre stata la squadra in cui volevo giocare... E adesso sta succedendo! In più fanno un calcio attraente, vincendo titoli grazie ai migliori giocatori della storia. Questa è l'immagine del Barcellona e sono orgoglioso di essere qui. C'è una filosofia simile all'Ajax, sul campo vogliono proporre lo stesso stile. A me piace giocare un calcio offensivo, che diverta. Era la filosofia di Cruyff e l'ha portata ad Amsterdam e Barcellona. Anche qui l'obiettivo è vincere tutto come nell'Ajax, ma c'è anche il requisito della Champions. Sia io che il club siamo ansiosi di poterla vincere già quest'anno e speriamo accada. Se vieni qui lo fai per provare a vincere ogni titolo possibile".

Infine, ha respinto ogni possibile paragoni con altri illustri interpreti del ruolo quali Busquets, Xavi e Iniesta: "No, non voglio confrontarmi con questi. Il Barcellona ha sempre avuto grandissimi centrocampisti, è un club che gioca in modo perfetto per chi fa questo ruolo: ha il controllo del pallone e delle partite".