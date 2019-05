Barcellona, De Ligt a una passo: l'ultimo ostacolo è...Raiola

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riferito da Marca, l'ultimo ostacolo da superare per il Barcellona per arrivare alla firma di De Ligt è l'accordo sulla commissione che dovrà percepire l'agente del calciatore Mino Raiola. Tra i catalani e l'Ajax l'accordo c'è già sulla base di 70 milioni di euro, ma manca l'intesa col noto procuratore, comunque decisamente superabile vista anche la volontà dell'olandese di raggiungere il compagno di squadra De Jong in uno dei club più importanti e vincenti al mondo.