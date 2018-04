Barcellona, Dembelé: "Futuro? Non me ne vado, resterò qua a lungo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ousmane Dembele, talento del Barcellona arrivato in estate come sostituto di Neymar, ha parlato a Telefoot del suo futuro dopo una stagione al di sotto delle aspettative, anche per colpa di due infortuni: "Ho firmato un contratto quinquennale col Barcellona e proprio per questo mi immagino in blaugrana per lungo tempo. Non voglio andarmene da qui dopo solo un anno".