Barcellona, Dembelé: "Lavorerò molto sulla mia media realizzativa"

Ousmane Dembelé, nuovo arrivo in casa Barcellona, parla così ai microfoni di Mundo Deportivo: "Voglio vincere tutto: la Liga e la Champions League. Mi piace molto fare gli assist ma voglio diventare un giocatore migliore sotto tutti gli aspetti. Per questo credo che lavorerò molto anche sul fare i gol. Il Pallone d'Oro non è il mio sogno e nemmeno il mio obiettivo al momento. Sono venuto a giocare al fianco dei migliori del mondo, qui a Barcellona, per vincere più titoli possibili".