Barcellona, Dembele brucia le tappe. Potrebbe rientrare per il Clasico

Operato al bicipite femorale nel mese di settembre, l'esterno offensivo del Barcellona Ousmane Dembélé potrà tornare in campo prima del previsto. I media catalani, infatti, danno come data del rientro quella del 23 dicembre prossimo, il giorno in cui si disputerà il Clasico. Il medico che l'ha operato ha dichiarato a Cadena SER: "Il recupero è più rapido del previsto. È possibile che giochi contro il Real Madrid, anche se non posso garantirlo al 100%".