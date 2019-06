© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ousmane Dembélé è la chiave per arrivare a Neymar. Il Barcellona si sta muovendo concretamente per poter arrivare al brasiliano e il giocatore ex Borussia Dortmund potrebbe rientrare nella trattativa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Mundo Deportivo, il giocatore piace anche al Bayern Monaco ma potrebbe rientrare nella trattativa per il ritorno di "O' Ney" in maglia blaugrana.