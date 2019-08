© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona non vuole più aspettare Ousmane Dembele. Il calciatore francese, arrivato dal Borussia Dortmund nel 2017, non è mai riuscito ad avere la giusta continuità in Liga e l’ennesimo infortunio ha fatto perdere la pazienza ai dirigenti, come riportato dal quotidiano iberico Marca.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore piace anche alla Juventus. Fabio Paratici è a Barcellona per avviare i contatti con la società blaugrana per quanto riguarda Miranda, ma secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo c’è stata anche una richiesta di informazioni per il giocatore transalpino, ormai lontano dai blaugrana.