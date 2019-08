Barcellona, Dembélé rallenta Neymar: no al trasferimento nel PSG

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano altri aggiornamenti dalla Francia, a proposito del principale affare di mercato, che sta tenendo banco in queste ore: quello legato a Neymar e alla sua uscita dal PSG. Di stamani è la notizia che il PSG vuole anche Ousmane Dembele oltre a Coutinho, anche se da parte del giocatore, scrive L'Equipe, non ci sarebbe l'assenso per lasciare il Barcellona in favore di un trasferimento a Parigi.