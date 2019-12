Barcellona, Dembelé in uscita: summit del suo agente con City e Chelsea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un rendimento altalenante, i numerosi infortuni e l'ingente esborso economico per il suo cartellino nell'estate 2017 (105 milioni di euro più bonus). L'avventura al Barcellona di Ousmane Dembelé, per queste e tante altre ragioni, potrebbe essere già ai titoli di coda. E le pretendenti non mancano di certo...

Come riporta El Desmarque, infatti, l'agente dell'esterno offensivo francese nelle ultime settimane ha incontrato emissari del Chelsea e del Manchester City: prime chiacchierate, primi sondaggi. Con l'obiettivo di abbozzare una possibile trattativa in vista delle prossime due sessioni di mercato.