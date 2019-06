Barcellona, Dembele incedibile: sul francese Liverpool e PSG

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ousmane Dembélé non verrà ceduto. Secondo quanto riportato da Cadena SER, l'esterno offensivo del Barcellona non si muoverà in questa finestra di mercato. La dirigenza del club ha deciso di non cedere il 22enne anche nel caso in cui ci dovesse essere un ritorno di Neymar. Il Liverpool e il Paris Saint-Germain sono interessati al giocatore transalpino, ma al momento non ci sono speranze per intavolare eventuali trattative.