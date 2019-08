© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri si è tenuto il tanto atteso incontro di mercato tra Barcellona e PSG per provare a sbloccare il tanto agognato ritorno di Neymar al Camp Nou. I blaugrana vorrebbero pagare i 170 milioni di euro richiesti in due tranche, una nel 2020 e l'altra nel 2021. I parigini non sono convinti ma dal canto loro stanno comunque tentando di inserire il profilo di Ousmane Dembélé nella trattativa.

Il problema, ad oggi, risiede nella volontà del calciatore. Infatti il suo agente, Moussa Sissoko, ha ribadito ancora una volta che preferirebbe rimanere in Catalogna. A L'Equipe, qualche ora fa, ha infatti dichiarato che il fatto che il suo assistito possa essere inserito nell'affare "non ci riguarda". Dembele ha dunque le chiavi di una porta che potrebbe accelerare l'operazione, ma che per adesso non ha intenzione di aprire.