© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ousmane Dembele torna ad allenarsi in gruppo con il Barcellona, una ottima notizia per Valverde, che per qualche settimana ha dovuto rinunciare a uno dei giocatori più in forma della sua squadra. Il francese, reduce da un problema al bicipite, potrebbe così scendere in campo anche per il quarto di finale di Champions League contro il Manchester United.