Barcellona, Dembele va verso l'addio. C'è l'Atletico, con Griezmann culè

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ousmane Dembélé va verso l'addio al Barcellona: non a titolo definitivo, perché il Barça ha dimostrato e dichiarato di credere nelle qualità del giocatore più costoso della propria storia, ma è altrettanto consapevole che col probabilissimo arrivo di Antoine Griezmann l'ex Borussia Dortmund non troverà più lo spazio e la continuità di cui ha bisogno per superare i limiti che hanno impedito la consacrazione in Catalogna. E spunta proprio la possibilità di mandarlo all'Atletico Madrid, nell'ambito dell'affare per il connazionale Griezmann, perché Simeone ha più volte dichiarato di apprezzare il blaugrana e avrebbe un posto libero nel proprio attacco da riempire con un giocatore di talento. Anche il Liverpool sarebbe pronto a gettarsi sul francese in caso di addio a Mohamed Salah, per cui spinge forte il Real Madrid, secondo quanto scrive Mundo Deportivo.