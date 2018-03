Barcellona, Denis Suarez vuole restare: Napoli e Roma piste fredde

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Denis Suarez non ha alcuna intenzione di lasciare Barcellona. Come riporta Mundo Deportivo, il centrocampista sta recuperando dall'infortunio agli adduttori che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite e al momento ha fatto sapere al suo entourage di non prendere neanche in considerazione le offerte. Suarez, in Serie A, è da tempo nel mirino di Roma e Napoli.