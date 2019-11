© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde non dovrebbe restare a lungo sulla panchina del Barcellona. Criticato per il gioco espresso dalla sua squadra, l'ex tecnico dell'Athletic Club sarà sostituito molto probabilmente in estate: secondo le informazioni riportate da Marca, il favorito alla sua successione è l'attuale CT olandese, Ronald Koeman, che potrebbe decidere di lasciare la Nazionale dopo l'Europeo.