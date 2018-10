© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A volte ritornano, anche nel calcio ad alti livelli. Perché Branislav Ivanovic (34) sembrava ormai destinato a chiudere la carriera in Russia, dopo aver vissuto i migliori anni della sua carriera in Inghilterra con la maglia del Chelsea. Invece l'ex blues - ora allo Zenit San Pietroburgo - sarebbe nel mirino del Barcellona per il mercato di gennaio, come scrive Mundo Deportivo. I catalani cercano infatti un profilo esperto per la propria retroguardia, visti i problemi fisici accusati da Thomas Vermaelen (32) e Samuel Umtiti (24). Per la prossima estate, invece, il sogno blaugrana risponde al nome di Matthijs de Ligt (19) dell'Ajax.