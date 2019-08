Barcellona, difficile la cessione di Coutinho: dovrebbe restare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la chiusura del mercato inglese, difficilmente il Barcellona riuscirà a cedere Philippe Coutinho. Il brasiliano sembrava vicino al ritorno in Premier League con Arsenal e Tottenham pronte a prenderlo almeno in prestito per una stagione ma le trattative non sono andate in porto. Pertanto ora il club blaugrana sa che sarà difficile piazzare l'ex Liverpool in un altro club a meno che non riesca ad inserirlo nella trattativa con il PSG per Neymar, ipotesi che però i francesi hanno rifiutato a più riprese.