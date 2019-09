Barcellona, disavventura per Umtiti: alcuni ladri gli svaligiano la casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il danno dell'infortunio, perché per Samuel Umtiti, difensore francese del Barcellona, è arrivata anche un'ulteriore beffa. Infatti, come informa Sport, alcuni ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione ieri sera, mentre il giocatore era impegnato a vedere la partita dei suoi compagni di squadra contro il Valencia, e lo hanno svaligiato di vari beni. Negli ultimi mesi, si legge, anche Arthur e Jordi Alba erano stati svaligiati.