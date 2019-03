© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Distorsione alla caviglia per Luis Suarez. Come informa il sito ufficiale del Barcellona attraverso un cominicato, gli esami a cui si è sottoposto questa mattina l'attaccante uruguayano hanno confermato l'infortunio alla caviglia destra patito contro il Betis. Suarez dovrà restare fuori per un periodo tra i 10 e i 15 giorni, senza poter quindi rispondere alla chiamata della Celeste.