Barcellona, domani giornata decisiva per il ritorno di Neymar

Sarà una giornata decisiva per il ritorno di Neymar al Barcellona. Dal Brasile sono sicuri, domani ci sarà una riunione dei vertici blaugrana per capire la fattibilità dell'operazione. Il sito Esporte Interativo ha confermato che il legale e il papà del calciatore sono attesi in Spagna nelle prossime ore per poter incontrare la dirigenza catalana. Al momento tutte le parti sono fiduciose sull'esito della trattativa, resta soltanto da convincere il Paris Saint-Germain.