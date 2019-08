Mentre in Spagna continua a tenere banco il grande caso di calciomercato legato a Neymar, il Barcellona - scrive Marca - ha in programma altre uscite da completare nella propria rosa, da qui alla fine del mercato. Due in particolare, entrambe a centrocampo.

Da una parte c'è Rafinha, 27 anni, su cui sta proseguendo ormai da settimane il pressing del Valencia. Dall'altra il giovanissimo Riqui Puig che, nonostante sia stato spesso schierato in campo dall'allenatore Valverde nelle prime amichevoli, non sembra avere un posto in squadra per il futuro. Sul 19enne, si apprende, c'è più di una squadra interessata.