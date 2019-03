© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luka Jovic o Antoine Griezmann. Il Barcellona deve scegliere il nuovo attaccante per la prossima stagione e nel mirino ci sono le punte di Eintracht Francoforte e Atletico Madrid. Mundo Deportivo, nella sua edizione odierna, fa sapere che i catalani continuano a lavorare per il serbo mentre per il francese il prezzo è già fatto: i colchoneros, dal prossimo primo luglio, lo cederanno soltanto di fronte una cifra pari a 120 milioni di euro. Intanto l'ex Real Sociedad avrebbe fatto sapere alla dirigenza blaugrana di essere disposto ad accettare, questa volta, dopo il rifiuto al trasferimento al Camp Nou nella scorsa estate. Per acquistare Jovic, invece, potrebbero 'bastare' 60 milioni di euro.