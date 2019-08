Barcellona, ecco Firpo: già nel pomeriggio può svolgere le visite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il prossimo rinforzo del Barcellona sarà Junior Firpo (22). Nella giornata di ieri è stata chiusa l'operazione con il Real Betis per circa 25 milioni di euro e per il terzino spagnolo il club catalano ha pronto un quinquennale. Marca informa che già nel pomeriggio il calciatore potrebbe svolgere la visite mediche a Barcellona, per poi mettersi agli ordini di Valverde a partire da lunedì.