Il Barcellona ha presentato nella giornata di oggi la nuova maglia sereya che sarà indossata dalle prime squadre maschile e femminile in varie occasioni nel corso della stagione e probabilmente farà il suo esordio ufficiale al Wanda Metropolitano il 1° dicembre in occasione della sfida all’Atletico Madrid. La maglia ricorderà la bandiera catalana con quattro strisce rosse che attraverseranno in diagonale la maglia gialla e recherà la scritta “Ho portem dins” (lo portiamo dentro) come segno del profondo legame fra il club e l’identità, la cultura e i valori catalani, mai indebolitosi nonostante la dimensione ormai globale del Barça.

