Barcellona, ecco Todibo: "Al Tolosa tutto complicato, ora il mio sogno"

Jean-Clair Todibo è già a Barcellona, club che ha anticipato l'arrivo inizialmente previsto per luglio. Il classe '99 è stato presentato in conferenza stampa: "Sono molto felice di essere qui (prime parole in catalano, ndr). Realizzo il sogno di un bambino, sono molto orgoglioso di poter vivere questi anni al Barcellona. Umtiti? Per me è un esempio, è campione del mondo, sicuramente mi aiuterà ad integrarmi".

Quale calciatore del Barcellona ricordi di più? "Xavi è un calciatore che quand'io ero piccolo mi piaceva tantissimo. Ho visto molte volte il Barcellona, so cosa vuol dire questa maglia per i catalani".

Hai parlato con Valverde? "No, non ho ancora parlato col mister, lo farò nel corso dell'allenamento oggi pomeriggio".

Sulla situazione al Tolosa e i suoi obiettivi: "Era molto complicata. Un calciatore vuole giocare, per fortuna è arrivato il Barcellona. Non penso ad essere titolare, voglio solo imparare e aiutare. In questi primi tre mesi è questo il mio obiettivo. Giocherei ovunque, darò tutto per il Barcellona".