In una partita che il Barcellona sta vincendo comodamente una notizia rovina la serata del Camp Nou: Ousmane Dembélé si è fatto male male nel corso della sfida contro il Borussia Dortmund ed è stato costretto a uscire dopo 25 minuti. Il francese ha abbandonato l'incontro in lacrime. Il club fa sapere che si tratta di una lesione muscolare alla coscia destra. È il nono infortunio subito dall'attaccante da quando è approdato al Barcellona (estate 2017), la terza in questa stagione.