Barcellona, esordio con la Spagna Under 21 per il giovane Ansu Fati

Vittoria per 2-0 ed esordio con la Nazionale spagnola Under 21 per Ansu Fati. Martedì indimenticabile per la stellina classe 2002 del Barcellona, che dopo aver bruciato le tappe in maglia blaugrana è riuscito a conquistare anche le giovanili della Roja. Per lui, nella gara giocata questo pomeriggio in Montenegro e valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, 10 minuti in campo (ha sostituito Cucu all'80') e tante belle speranze per il futuro.