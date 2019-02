© foto di J.M.Colomo

Il successo del Barcellona al "Santiago Berbabéu" è il numero 10 in 10 anni. Un traguardo impressionante, considerando lo spessore dell'avversario, che nel periodo in considerazione ha vinto 2 campionati e 4 Champions League e che in questo lasso di tempo la partita si è giocata nella capitale spagnola 17 volte. Ciò che salta all'occhio è la frequenza delle goleade:

2 maggio 2009, Real Madrid-Barcellona 2-6

10 aprile 2010, Real Madrid-Barcellona 0-2

27 aprile 2011, Real Madrid-Barcellona 0-2

10 dicembre 2011, Real Madrid-Barcellona 1-3

18 gennaio 2012, Real Madrid-Barcellona 1-2

23 marzo 2014, Real Madrid-Barcellona 3-4

21 novembre 2015, Real Madrid-Barcellona 0-4

23 aprile 2017, Real Madrid-Barcellona 2-3

23 dicembre 2017, Real Madrid-Barcellona 0-3

27 febbraio 2019, Real Madrid-Barcellona 0-3