Carles Pérez e Ansu Fati sono promossi in Prima squadra del Barcellona, lo conferma in conferenza stampa il tecnico Ernesto Valverde: "A oggi sono nella dinamica della prima squadra. Detto questo, sono tesserati per la squadra giovanile ed è possibile che possano tornare di tanto in tanto a giocarvi". I due giocatori sembrano ormai destinati a essere inseriti in pianta stabile con i grandi e nel caso di Carles Pérez c'è una clausola nella quale se gioca ancora un'altra partita e mezzo o tre partite da 45 minuti sarà automaticamente tesserato dalla Prima squadra.