Barcellona, Fati ora può giocare per la Spagna: andrà al Mondiale U17

Ansu Fati ha ottenuto il passaporto spagnolo e da oggi potrà giocare per la Spagna. La selezione U17 attendeva il via libera dal Ministero che ha elaborato la sua richiesta di Passaporto. In questo modo l'attaccante e rivelazione del Barcellona potrà essere convocato per il Mondiale di categoria che verrà disputato in Brasile ad ottobre. A riportarlo è Marca.