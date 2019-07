© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona ha fissato il prezzo per Philippe Coutinho. L'attaccante brasiliano, come riportato dal Mundo Deportivo, può essere ceduto già in questa sessione di mercato. Per potersi sedere al tavolo delle trattative servono almeno 120 milioni di euro, un investimento non indifferente per chi vuole tentare il super colpo di mercato.