Secondo quanto riferito in Francia da Le10Sport.com, il Barcellona avrebbe fissato il prezzo in uscita di Umtiti. il difensore centrale potrebbe essere ceduto per fare cassa e i blaugrana chiedono non meno di 60 milioni per lasciarlo partire. Tra i club interessati, oltre al PSG, c'è anche la Juventus.