Barcellona, fonti interne al club smentiscono la ricaduta di Messi

È di qualche ora fa l'indiscrezione secondo la quale Lionel Messi nell'allenamento di ieri avrebbe subito una ricaduta dell'infortunio al soleo , che lo costringerebbe ad osservare un nuovo stop, stimato all'incirca nel tempo di un mese. Fonti interne al club blaugrana, però, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, smentiscono questa versione dei fatti specificando che ieri ha saltato la sessione di allenamenti in accordo con il programma di recupero. E che il club catalano non fornirà aggiornamenti mediante comunicati ufficiali fino a che non sarà pronto a tornare. Inoltre, si legge, la finestra di sosta delle due settimane dedicate alle nazionali potrebbe essere l'ideale per tornare disponibile. In teoria anzi la Pulce starebbe lavorando per esserci già alla prossima con l'Osasuna, nonostante Valverde abbia chiarito che, qualora ci fosse il minimo rischio, salterebbe il turno.