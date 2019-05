© foto di Imago/Image Sport

E' già finito il tempo delle riflessioni in casa Barcellona, il club blaugrana è già andato all'attacco e all'assalto dell'erede di Ernesto Valverde. Secondo Sport, la società ha già contattato il ct del Belgio, Robert Martinez, per avere la sua disponibilità. Un sondaggio soddisfacente, decisioni in stand-by ma è lui il grande candidato per prendere l'eredità segnata dell'allenatore basco.