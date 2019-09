Barcellona, già scelta la divisa per la stagione 2020-2021

© foto di Mattia Verdorale

Una maglietta a quadri, alla quale la maggior parte dei tifosi si era abituata, ma adesso una svolta, perché il Barcellona e la Nike hanno già deciso come sarà nuova divisa per la prossima stagione, la 2020-2021.

A riferirlo è il quotidiano Sport, notoriamente vicino al club blaugrana, che presenta in esclusiva il prossimo modello della casacca che indosseranno i giocatori della futura rosa: maglia ispirata alla stagione 1919-20, quella nella quale debuttarono calciatori del calibro di Josep Samitier e Ricardo Zamora e che fu la prima della cosiddetta "Età dell'oro" della società, che di li a breve avrebbe vinto svariati campionati di Spagna e di Catalogna.

Un momento da commemorare, tra similitudini e differenze. Stilistiche, si intende. La principale somiglianza con "l'originale" è nelle tre strisce frontali, due "granas" e una "blau" (tanto che alcuni hanno ironicamente ribattezzato la maglia "granablau"), ma in aggiunta, in quella futura, ci sono bordi gialli sul collo e a separare le strisce, oltre poi a un tessuto differente rispetto al passato. Parte frontale e parte dietro sono esattamente identiche, ma ovviamente sul davanti ci saranno lo stemma, il logo della Nike e il marchio Rakuten, in bianco, mentre sul dietro il numero, il nome del giocatore e il logo Unicef.

Il pantaloncino, in compenso, sarà molto simile all'attuale, blu e senza nessuna riga, mentre i calzettoni avranno quattro righe e una filigrana gialla, come la maglia.

Completo in vendita dopo la finale di Champions, in programma sabato 30 maggio 2020 a Istanbul.