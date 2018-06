Barcellona, giornata di rinnovi. Mundo Deportivo: "Umtiti 2023"

Lecce, sfida alla Salernitana per l'attaccante della Ternana Montalto

Palermo, squadra al lavoro per i playoff. A parte Chochev e Struna

Bari, Grosso: "Pari che sarebbe bastato per quanto fatto sul campo"

Cittadella, Venturato: "Contro il Frosinone per qualcosa d'importante"

Cittadella, Bartolomei: "Vogliamo andare in Serie A"

Serie B, Venezia a valanga sul Perugia: è in semifinale playoff

Le pagelle del Venezia – Stulac man of the match, delude Suciu

Le pagelle del Perugia – Colombatto non brilla, Diamanti predica nel deserto

Brescia, Cellino è pronto ad affidarsi a Suazo per la panchina

"Umtiti 2023", titola stamattina il Mundo Deportivo . Oggi il difensore firmerà il proprio rinnovo col Barcellona, un quinquennale con clausola rescissoria fissata a 60 milioni. Il giocatore, impegnato con la sua Nazionale, prenderà un permesso per tornare in Catalunya a firmare il contratto.

