Barcellona, gli esuberi possono portare un tesoretto di 120 milioni

120 milioni di tesoretto per il Barcellona dalle cessioni dei giocatori in esubero. È la stima fatta da Sport oggi in edicola. Alcuni giocatori andranno via senza che il club abbia alcun indennizzo, come nel caso di Arda Turan e Vermaelen, in scadenza di contratto. Murilo e Boateng, in prestito, non resteranno. 30 milioni potrebbero arrivare per André Gomes, attualmente all'Everton. 25 per Cillessen, obiettivo del Benfica. 10 per Danis Suarez, 15 per Rafinha e 40 per Malcom.