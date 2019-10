Barcellona, gran gol di Vidal. E Messi fa 50 su punizione

© foto di J.M.Colomo

Contro le critiche, attirando (o allontanando?) il mercato: Arturo Vidal porta in avanti il Barcellona contro il Valladolid grazie a uno splendido gesto tecnico, in spaccata su imbeccata di Leo Messi. È il terzo gol in questo campionato per il cileno, in 7 gettoni di presenza. Per lo più spezzoni di gara. Quella di questa sera, infatti è solamente la seconda partita da titolare in campionato. Pochi minuti dopo il raddoppio del centrocampista ex Juventus è arrivato anche il gol di Leo Messi, direttamente su calcio di punizione. Per il fuoriclasse è la cinquantesima rete considerando non solo il Barcellona, ma anche la nazionale argentina.